Fabiano Padilha participa do 9°Fórum Nacional Extraordinário de Dirigentes Municipais de Educacão do país

Concluído com muito sucesso e aprendizado o 9° Fórum Nacional Extraordinário de Dirigentes Municipais de Educacão do nosso país, com uma programação de excelência de extrema relevância as Secretarias Municipais de Educação, onde absorvemos conhecimentos riquíssimos para executar junto as equipes das secretarias municipais.

A Undime SC meu agradecimento pelo acolhimento carinho para com a nossa delegação nas pessoas da Presidente Patrícia e Secretária Luana aos dirigentes e equipe das secretarias do nosso estado desejo um forte abraço e muito sucesso nos seus municípios. Disse Prof. Fabiano Padilha/ Dirigente Municipal de Educação

São Joaquim.