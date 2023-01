Nesta segunda-feira (23), a partir das 08h, inicia o período de matrícula das escolas estaduais. As inscrições ocorrem até as 17h do dia 25 de janeiro. O prazo para a entrega da documentação na unidade escolar é até o dia 26, no horário de funcionamento do local.

As matrículas podem ser feitas no site da Secretaria de Estado da Educação. Para aqueles que não possuem ferramentas eletrônicas para a realização da pré-matrícula, podem se dirigir a unidade escolar.