Morre Diego Maradona um ícone do futebol mundial

O ídolo do futebol argentino Diego Armando Maradona morreu na manhã desta quarta-feira(25), ele havia passado por uma cirurgia no cérebro e estava de recuperação em sua casa, em Tigres, na zona metropolitana de Buenos Aires.

Maradona faleceu aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. O craque camisa 10 participou da várias edições da Copa do Mundo pela Argentina, onde em 1986 foi campeão mundial, jogou pela seleção em 91 jogos, ele também integrou o elenco de grandes times da Europa.

Maradona teve sua carreira prejudicada ao se envolver com drogas, o que afastou dos gramados, sua última trajetória como jogador foi no seu time do coração Boca Juniors onde pendurou as chuteiras no ano de 1998.

Após realizar um tratamento para dependência química Maradona, se aventurou como técnico, inclusive da seleção Argentina na Copa do Mundo de 2010, ele ainda comandou clubes outros clubes e sua última aparição em campo foi comandando o time Gimnasia de La Plata, neste ano quando completou seus 60 anos.

Maradona deixa um grande legado para o futebol argentino e mundial com sua brilhante carreira dento e fora dos gramados.