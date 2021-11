Blumenau é campeão geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina pela 43ª vez

A cerimônia de encerramento da etapa estadual dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), na noite deste domingo, 28, no teatro do Centro Multiuso de São José, coroou o município de Blumenau (foto acima) como campeão geral da 60ª edição da competição. A 43ª conquista da história. Os blumenauenses somaram 248 pontos. Em segundo lugar, na classificação geral, ficou São José (foto abaixo), com 171 pontos, com Florianópolis completando o pódio em terceiro lugar, com 152 pontos.

Os blumenauenses foram campeões em dez modalidades: no masculino do atletismo, basquete, futsal, jiu-jitsu e vôlei, além do feminino do basquete, bolão 16, handebol, jiu-jitsu e xadrez. Os campeões receberam das mãos do diretor de esporte da Fesporte, Marcelo Brigadeiro, o troféu de campeão geral denominado João Kioshi Otuki (ex-presidente da Fesporte), homenagem póstuma ao dirigente vitimado pela Covid em abril deste ano.

Também foram homenageadas as atletas Letícia Fassina Romão (Joinville) e Regina Ribeiro (Blumenau), com a medalha “Rodolfo Sestrem”, premiadas como atleta revelação e destaque dos Jasc 2021, respectivamente. Letícia conquistou três medalhas de ouro na natação, enquanto Regina conquistou seu vigésimo ouro na competição, batendo o recorde de participação em Jasc, estando presente em 34 edições dos Jogos Abertos.

Em seu discurso, Marcelo Brigadeiro, representando o presidente da Fesporte, Kelvin Soares, agradeceu à parceria com o município de São José e os demais municípios na realização dos Jasc, como Florianópolis, Timbó, Brusque e Palhoça, que também receberam competições. Agradeceu ao empenho dos funcionários da Feporte na realização dos Jogos em modelo diferenciado em tempo exíguo.

O prefeito de São José, Orvino Coelho, agradeceu ao Governador Carlos Moisés e à Fesporte pela confiança depositada para a realização do Jogos, lembrando que seu município vem em uma crescente na competição nos últimos dez anos. Já o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, destacou a tradição de sua cidade em investir no esporte, o que faz, segundo ele, aumentar a qualidade de vida de seus munícipes. Por fim, Sérgio Luis Schlemper, diretor técnico da Fundação Municipal de Esporte de Rio do Sul, recebeu das mãos de Marcelo Brigadeiro a bandeira dos Jasc, já que o município sediará a competição em 2022.

A etapa estadual dos Jasc ocorreu no período de 20 a 28 de novembro e contou com a participação de 3.800 atletas de 197 municípios. O evento foi uma promoção do Governo de Santa Catarina, por intermédio da Fesporte, em parceria com a prefeitura de São José e municípios que sediaram modalidades específicas.

Confira os campeões por modalidade

– Atletismo masculino: Blumenau

– Atletismo feminino: São José

– Caratê masculino: Tubarão

– Caratê feminino: Florianópolis

– Basquete masculino: Blumenau

– Basquete feminino: Blumenau

– Bocha masculino: Caçador

– Bocha feminino: Balneário Camboriú

– Bolão 16 masculino: Timbó

– Bolão 16 feminino: Blumenau

– Bolão 23 masculino:Timbó

– Bolão 23 feminino: Rio do Sul

– Futsal masculino: Blumenau

– Futsal feminino: Lages

– Ginástica artística masculino: Itajaí

– Ginástica artística feminino: Florianópolis

– Ginástica rítmica: Florianópolis

– Handebol masculino: São José

– Handebol feminino: Blumenau

– Jiu-jitsu masculino: Blumenau

– Jiu-jitsu feminino: Blumenau

– Natação masculino: Itajaí

– Natação feminino: Joinville

– Remo masculino: Florianópolis

– Remo feminino: Florianópolis

– Taekwondo masculino: São José

– Taekwondo feminino: São José

– Tiro ao prato: Chapecó

– Tiro armas curtas: Chapecó

– Tiro armas longas: Jaraguá do Sul

– Triatlon masculino : Itajaí

– Triatlon feminino: Balneário Camboriú

– Tênis de mesa masculino: Concórdia

– Tênis de mesa feminino: Concórdia

– Voleibol masculino: Blumenau

– Voleibol feminino: Brusque

– Vôlei de praia masculino: Balneário Camboriú

= Vôlei de praia feminino: Itapema

– Xadrez masculino: Florianópolis

– Xadrez feminino: Blumenau

Por Antônio Prado

Assessoria de Imprensa Fundação Catarinense de Esporte – Fesporte