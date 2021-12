Palmeiras leva R$ 164 milhões em premiações na temporada 2021

O Palmeiras merecidamente conquistou o seu bicampeonato consecutivo da Libertadores no último mês sobre o Flamengo. E além do prazer da conquista, a quantia referente a premiação do torneio tem deixado os dirigentes do clube sorrindo à toa, já que se somada ao prêmio pela terceira posição no Campeonato Brasileiro, o Alviverde angariou cerca de R$ 164,5 milhões. E mesmo que os resultados conseguidos na Recopa Sul-Americana, Campeonato Paulista, Supercopa e Copa do Brasil, não tenham sido os esperados pelo treinador Abel Ferreira, esses torneios também ajudaram bastante as finanças da equipe.

Vários prêmios

Após bater o Flamengo por 2 a 1 em Montevidéu, o Verdão recebeu o prêmio de US$ 15 milhões (cerca de R$ 84 milhões).

Contudo, a Libertadores conta com um sistema de premiação cumulativa referente às fases da competição, com isso o prêmio total conseguido pelo Palmeiras foi de US$ 22,5 milhões (cerca de R$ 126,2 milhões).

Já no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Abel Ferreira ficou com o terceiro lugar – dessa forma o Alviverde angariou R$ 29,7 milhões referentes a sua colocação. O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil, mas nesta temporada não conseguiu repetir tal feito e acabou sendo eliminado na estreia para o CRB nas penalidades. Contudo, somente essa participação rendeu aos palestrinos uma boa recompensa, cerca de R$ 1,7 milhões. Sendo que os cofres da equipe foram ainda mais abastecidos, mesmo com as campanhas um tanto decepcionantes na Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana, já que todos esses torneios pagam gordas cotas de participação.

No Campeonato Paulista, o revés contra o São Paulo na final deixou o Porco na segunda colocação, com isso, a equipe recebeu R$ 1,154 milhão. Enquanto isso, na Supercopa, o Palmeiras perdeu para o Flamengo, e embolsou R$ 2 milhões. Na Recopa, o cenário não foi diferente, e o Alviverde foi derrotado pelo Defensa y Justicia, sendo esta a sua melhor premiação pelos insucessos, R$ 4,2 milhões. E apesar de não ter vencido esses torneios, o valor angariado foi extremamente importante para o clube se manter no período de crise sanitária, onde a torcida só retornou aos estádios em novembro.

O que fazer com o dinheiro?

Com os R$ 164,5 milhões em caixa, a nova diretoria do Verdão, que estará sob os cuidados de Leila Pereira a partir deste dia 15, deve equilibrar suas contas, que continuam apertadas por conta dos efeitos adversos da crise sanitária. Só depois que o time estiver estabilizado financeiramente é que parte desse valor da premiação será reinvestido. Estão na lista de prioridades, por exemplo, a valorização salarial de comissão técnica e jogadores, sendo que Abel Ferreira deve receber um bom aumento de salário.

Além disso, é sabido que Leila Pereira deve utilizar parte dos recursos na aquisição de novos jogadores para a próxima temporada, visando principalmente o Mundial de Clubes, que deve ser disputado em fevereiro nos Emirados Árabes Unidos. Sendo que para vencer o tão sonhado torneio, o Palmeiras precisará de nomes de peso para dar uma maior robustez ao seu elenco.No mundial de clubes, sem dúvidas o maior favorito a levar a competição é o Chelsea, graças ao bom futebol apresentado nos últimos tempos. No entanto, o Verdão pode surpreender, e finalmente abocanhar o título mais desejado pela torcida palmeirense atualmente.