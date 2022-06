O Avião de Neymar faz pouso de emergência no Brasil; entenda o que ocorreu

Em viagem de volta ao Brasil, o avião do atacante Neymar precisou fazer um pouso de emergência na manhã desta terça-feira (21).

A aeronave, modelo Cessna 680 Citation, teve que parar em Boa Vista, capital de Roraima. Não se tem confirmação ainda se o atleta estava ou não a bordo.

O avião de Neymar seguia para São Paulo após férias nos Estados Unidos e uma pausa em Barbados, no mar do Caribe.

O embarque ocorreu na última segunda-feira (20) em Las Vegas, parando ainda em Fort Lauderdale.

Na noite desta segunda-feira, o craque da seleção brasileira e do PSG postou uma foto em sua conta no Instagram em que sobrevoada a região de Miami, no sudeste do estado da Flórida.

A viagem do jogador aos EUA foi junto com a namorada Bruna Biancardi e da irmã, Rafaella.