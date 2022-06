LEOAS JÁ ESTÃO EM BRASÍLIA PARA DEFENDER A LIDERANÇA DA LIGA NACIONAL

Após viagem de trinta horas, time lageano chegou à Capital Federal

O trajeto iniciado na manhã de quinta-feira, dia 23, quando a delegação da Associação Leoas da Serra deixou a cidade de Lages, terminou no final da tarde desta sexta-feira, com a chegada em Brasília. Os efeitos da longa viagem são enfrentados com a presença da fisioterapeuta Milena no grupo, que orienta trabalhos de alongamento e relaxamento muscular.

Os trabalhos que antecedem a partida contra a equipe local da ADEF, quarta colocada da competição com 12 pontos em cinco jogos, serão basicamente de regeneração. O treinador Gustavo Barriga já viajou com escalação e estratégia definidas para o confronto. O único desfalque é a atleta Vanessa Pereira, que segue tratamento da lesão muscular sofrida na segunda rodada da Liga.

As Leoas da Serra lideram a competição com cinco vitórias em cinco jogos, e um saldo de 20 gols positivos, boa parte dele construído na estreia, na goleada histórica contra o Confiança de Sergipe, por 13×1. A Female, de Chapecó, está em terceiro lugar, com 13 pontos ganhos em seis jogos.

A partida deste sábado, às 14 horas, no ginásio do Cruzeiro, em Brasília, promete ser de alta dificuldade. Além do desfalque de Vanessa, as Leoas precisarão superar um time jovem e com um dos melhores desempenhos coletivos da atualidade. O duelo entre Leoas e ADEF será transmitido em rede nacional pelo canal fechado BandSports.

O projeto Leoas da Serra, tanto em sua manifestação de rendimento quanto no lado social, tem o patrocínio master da Engie Brasil Energia. Também é patrocinada pela Prefeitura Municipal de Lages e pela Fundação Municipal de Esportes, pela Uniplac e pelo Banco da Família. A rede de apoiadores conta com Colégio COC, Orion Parque, NDD, Berlanda, Clinitrauma, Unimed Lages, Laboratório Saldanha, Madeireira Rodrigues, JJ Thomazi, Trevo Importadora, Restaurante Vidal, Digimax e Fisiovida.