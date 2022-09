Uphill Marathon reúne cerca de 10 mil pessoas na Serra do Rio do Rastro neste fim de semana

Prova mais desejada do país retorna à imponente paisagem de Santa Catarina e ainda tem vagas para as novas distâncias de 5 km e 10 km.



A segunda etapa do Circuito Claro Uphill Marathon 2022, considerada a maratona mais desejada do país, reunirá cerca de 10 mil pessoas – entre corredores, familiares e espectadores – neste final de semana, a a 4 de setembro, na Serra do Rio do Rastro, paisagem icônica de Santa Catarina, onde o evento iniciou em 2013 sua saga de desafios com atletas lendários.



Os cerca de três mil atletas esperados atravessarão percursos imponentes pelas cidades vizinhas de Bom Jardim da Serra, Lauro Muller e Treviso, em subidas íngremes de até 1.500 metros e curvas fechadas da região serrana. Somente na Serra, são mais de 250 curvas para desafiar os “Ninja Runners”, como são conhecidos os destemidos corredores.

Este ano, a 9ª etapa de Uphill Marathon traz entre as novidades a inclusão das provas de 5 km e 10 km, que são indicadas para quem quer estrear na corrida de subida. Os atletas mais radicais utilizam estas distâncias mais curtas como preparação para as provas de 25k e 42k, além das mais exigentes categorias Samurai (67km) e Shogun (82 km). Estas últimas, com premiações que somam mais de 20 mil reais.



Por tradição, as vagas para as distâncias mais longas costumam ser preenchidas rapidamente, por meio de um sistema de loteria utilizado pela proprietária do evento, a X3M Entretenimento, para selecionar os bravos candidatos. Porém, as inscrições para as novas provas de 5 km (R$ 20) e 10 km (R$ 80) ainda estão abertas e podem ser feitas no site do evento – https://uphillmarathon.com.br/serra-do-rio-do-rastro/



No extenso trecho da rodovia federal SC-390, entre as cidades de Treviso, Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, os atletas vão se deparar com mirantes incríveis, penhascos, montanhas, e passarão por outras atrações como cânions (Ronda, Funil e Laranjeiras), a Cascata da Barrinha e a Usina Eólica, que se destacam nesta interligação entre o Planalto Serrano e o litoral catarinense.

“Voltar à Serra do Rio do Rastro com tanta novidade é um sinal inequívoco de que a Uphill Marathon está expandindo na direção certa. Nossa expectativa é aumentar nossa tribo de valentes corredores com as novas distâncias de 5 km e 10 km e oferecer as melhores condições também para quem vai enfrentar distâncias longas e se tornar mais uma lenda deste esporte apaixonante”, comenta Bernardo Fonseca, CEO da X3M Entretenimento, empresa que recentemente ingressou na holding SBF, proprietária da Centauro, Nike Brasil, NWB Desimpedidos, Fit Dance e outras marcas do segmento esportivo.

Após a premiação do sábado, por volta do meio-dia, o clima de confraternização será marcado pelo aclamado show “Festa Rock”, liderado pelo baixista Rodrigo Santos. No Village montado no Mirante da Serra do Rio do Rastro, o eterno integrante do Barão Vermelho homenageará canções inesquecíveis da MPB e grandes compositores no formato que o eternizou entre os principais expoentes do rock nacional.

Cronograma e Fechamento da Serra

02/09 – Sexta-feira

10:00 às 18:00 – Village com entrega de kits no Mirante da Serra do Rio do Rastro

19:00 – Largada Night Run 5km – Praça da Igreja da Matriz, em Bom Jardim da Serra.

03/09 – Sábado

IMPORTANTE: HORÁRIO ALTERADO DA LARGADA!

06:00 – Largada 25km – Prefeitura de Lauro Muller – Endereço: R. Walter Vetterli, 239 – Centro, Lauro Müller – SC, 88880-000

08:00 às 18:00 – Village com entrega de kits no Mirante da Serra do Rio do Rastro

11:30 – Premiação 25k – Mirante da Serra do Rio do Rastro

12:00 – Show Rodrigo Santos no Village no Mirante

14:00 – Largada 10km – Praça da Igreja da Matriz, em Bom Jardim da Serra

15:00 – Premiação 10km – Praça da igreja da Matriz, em Bom Jardim da Serra

04/09 – Domingo

05:00 – Largada 42km – Praça Cavaleiro Benjamin Scussel, em Treviso

08:00 às 14:00 – Funcionamento Village no Mirante da Serra do Rio do Rastro

12:00 – Premiação 42km, Shogun e Samurai – Mirante da Serra do Rio do Rastro

Observação importante

O fechamento da Serra ocorre a partir do Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Guatá – Km 421 da rodovia SC 390 – até a Polícia Rodoviária Estadual de Bom Jardim da Serra – ao lado do mirante.

Sábado (03/09)

Fecha: 4h (Obs.: antes de 4h precisa subir a serra) – HORÁRIO ALTERADO!

Abre: 11h (Obs.: Só consegue se deslocar após reabertura neste horário) – HORÁRIO ALTERADO!

Domingo (04/09)

Fecha: 4h (Obs.: antes de 4h precisa subir a serra)

Abre: 11h (Obs.: Só consegue se deslocar após reabertura neste horário) – HORÁRIO ALTERADO!