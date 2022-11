Veja a lista dos 26 jogadores convocados por Tite para a Copa do Mundo

O técnico Tite anunciou no início da tarde desta segunda-feira (7) a lista dos 26 jogadores jogadores convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Como já se esperava, a lista final veio sem grandes surpresas diante das convocações que Tite já havia feito nos amistosos de preparação para o Mundial nos últimos meses.

Veja os convocados pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros : Alisson (Liverpool-ING), Éderson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras)

: Alisson (Liverpool-ING), Éderson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras) Laterais : Dani Alves (Pumas-MEX), Danilo (Juventus-ITA), Alex Sandro (Juventus-ITA) e Alex Telles (Sevilla-ESP)

: Dani Alves (Pumas-MEX), Danilo (Juventus-ITA), Alex Sandro (Juventus-ITA) e Alex Telles (Sevilla-ESP) Zagueiros : Bremer (Juventus-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING)

: Bremer (Juventus-ITA), Éder Militão (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING) Volantes : Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Manchester United-ING), Fabinho (Liverpool-ING) e Fred (Manchester United-ING)

: Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Manchester United-ING), Fabinho (Liverpool-ING) e Fred (Manchester United-ING) Meias : Éverton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham-ING)

: Éverton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham-ING) Atacantes: Antony (Manchester United-ING), Gabriel Jesus (Arsenal-ING), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Neymar (PSG-FRA), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona-ESP), Richarlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Cronograma até o Mundial

No cronograma da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a Seleção se apresenta em Turim, na Itália, no dia 14 de novembro, data oficial da liberação dos atletas de seus clubes.

Os comandados de Tite vão treinar no CT da Juventus antes do embarque para o Catar. Lembrando que a estreia do Brasil acontece 10 dias depois do início dos trabalhos. No dia 24 a Seleção encara a Sérvia no estádio Lusail, às 16h (horário de Brasília).

A Seleção precisa estar no Catar com cinco dias de antecedência de sua estreia no Mundial. Isso faz parte do protocolo das delegações que disputam o torneio.

Calendário:

7/11: Convocação para a Copa do Mundo

14/11 a 19/11: Treinos em Turim, na Itália

19/11: Viagem ao Catar

24/11: Brasil x Sérvia, às 16h – Copa do Mundo

28/11: Brasil x Suíça, às 13h – Copa do Mundo

2/12: Camarões x Brasil, às 16h – Copa do Mundo

Com informações: Sulinfoco