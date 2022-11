Melhor jogador do mundo, Karim Benzema está fora da Copa do Catar

A seleção francesa sofreu um duro golpe faltando menos de um dia para o início da Copa do Mundo no Catar: o jogado eleito como melhor do mundo, Karim Benzema, está fora da Copa. O anúncio foi feito pela imprensa francesa e confirmado pela Seleção da França na noite deste sábado (19).

Apesar de ter retomado os treinos coletivos com os outros jogadores, o atacante que atua no Real Madrid voltou a sofrer uma lesão muscular e foi cortado pelo técnico Didier Deschamps. A lesão levará pelo menos três semanas de recuperação.

“Com uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, Karim Benzema foi forçado a desistir de participar da Copa do Mundo. Toda a equipe partilha da tristeza de Karim e lhe deseja uma rápida recuperação”, informou a equipe francesa por meio de uma publicação do Twitter.

De acordo com informações da imprensa francesa, Benzema passou por exames no hospital Aspetar, clínica de excelência em Doha, que concluiu que o francês não teria condições de disputar a Copa do Mundo.

Ao longo da temporada, Benzema tem tido problemas musculares no Real Madrid. Desse modo, só participou de 12 dos 21 jogos antes da paralisação para a Copa. Além disso, o jogador foi preservado nos últimos dias por não estar 100%. A última partida do melhor do mundo aconteceu no dia 2 de novembro, na goleada sobre o Celtic, da Escócia, na Champions League.

Estreia da França

Atual campeã do mundo, a França entra em campo na próxima terça-feira (22) contra a Austrália, às 16h, horário de Brasília, no estádio Al Janoub. Depois, encara a Dinamarca no dia 26, às 13h, e fecha a fase de grupos contra a Tunísia, no dia 30 de novembro, às 12h.