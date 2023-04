Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez: ‘Sonhamos com a sua vida’

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando um filho. Os dois publicaram a novidade no Instagram.

Bruna Biancardi anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (18), que está grávida de Neymar. Na publicação, a influenciadora posou ao lado do jogador e exibiu a barriguinha da primeira gestação — Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento dele com Carol Dantas.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes . Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por voce! “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei” – Jeremias‬ ‭1‬:‭5″, publicou o casal.