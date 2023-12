Equipe de São Joaquim de de Futsal Sub-8, São destaque na 5ª Copa Marka Sports em Lages

No dia 3 de dezembro, a cidade de Lages foi palco da 5ª Copa Marka Sports de Futsal Sub-8. O evento, que reuniu jovens atletas da região, onde a equipe de São Joaquim foi destaque, conquistando não apenas a atenção da torcida, mas também a classificação para as próximas fases da competição.

Os pequenos craques de São Joaquim mostraram habilidade e determinação em cada partida, deixando sua marca no campeonato e evidenciando o potencial esportivo da cidade. A atuação exemplar da equipe não passou despercebida, com dois jogadores se destacando ainda mais durante as disputas: Maria Antônia e Gustavo Alves.

A Diretoria Municipal de Esportes (DME) de São Joaquim merece reconhecimento pela excelência do trabalho realizado com a juventude local. A promoção do esporte desde cedo é fundamental não apenas para a formação de atletas, mas também para o fortalecimento da comunidade e o estímulo à prática esportiva.

O desempenho notável da equipe de São Joaquim na 5ª Copa Marka Sports é um testemunho do comprometimento dos jovens atletas, dos treinadores e do apoio da comunidade.