Rock in Rio 2022 anuncia Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Ivete Sangalo e Iza

O Rock in Rio anunciou na quinta-feira (19) novas atrações para o festival de 2022: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Ivete Sangalo e Iza.

As quatro bandas de heavy metal já haviam sido anunciadas para o festival de 2021, adiado por conta da pandemia, e agora foram reconfirmadas.

O Iron Maiden será a atração principal do dia 2 de setembro, primeira noite do festival, que também terá Megadeth, Dream Theater e Sepultura.

Ivete vai ser uma das atrações do Palco Mundo no dia 11 de setembro.

Iza vai fazer a primeira apresentação de sua carreira no Palco Mundo do Rock no dia 4 de setembro, mesma data de Justin Bieber e Demi Lovato, as outras atrações já confirmadas do festival.

O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio.

A nona edição do Rock in Rio, que aconteceria em 2021, foi adiada para setembro de 2022 por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio da nova data foi feito em março de 2021.

A venda do Rock in Rio Card para a entrada no evento também vai começar em 2021, mas ainda não há data anunciada.