Astréa prepara a volta do Carnaval do Clube em São Joaquim

O Carnaval do Clube Astréa está de volta. Nos dias 18, 19, 20, 21 de fevereiro, em São Joaquim, a edição 2023 acontecerá com a promessa de ser uma das mais movimentadas e animadas da Serra Catarinense.

A folia começa na noite de 18 de fevereiro, embalada pela Banda Seven e com coroação da Realeza Carnavalesca, a Rainha, Barbara Rodrigues da Rosa e o Rei Momo, Bibiano Antunes Rodrigues, seguindo, ainda, com o Desfile de Blocos.

Na tarde do dia 19 é a vez do Carnaval infantil tomar conta do Astréa com a coroação da realeza infantil, Emanuel Arruda e Flávia Giovana Amaral.

Este é o primeiro Carnaval da Rainha do Clube, Bianca Grillo de Oliveira, promete ser um dos mais memoráveis dos últimos tempos do Clube Astréa.

É o que esperam o Casal Presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz, “Estamos chegando na reta final da nossa gestão, sendo esse nosso penúltimo evento, já que realizaremos, ainda, a noite do sócio. A Diretoria está empenhada em promover uma grande Carnaval juntamente com as realezas e seus blocos, já que será o primeiro Carnaval do Clube após a pandemia.

Ingresso individual Noite R$: 100,00

Passaporte 2 noites R$: 170,00

Ingresso adulto por tarde para Carnaval infantil R$: 20,00

Monte seu bloco e venha curtir o melhor Carnaval da Serra catarinense.