Inscrições abertas para a escolha da rainha e princesas da 32ª Festa Nacional do Pinhão

A prefeitura de Lages, através da Fundação Cultural (FCL), publicou nesta quarta-feira (19 de fevereiro) em seu site, o regulamento do concurso para a escolha de rainha e princesas para a 32ª Festa Nacional do Pinhão.

Além de todo o texto do regulamento, estão disponíveis também a ficha de inscrição e o termo de responsabilidade que deverão ser preenchidos e entregues na sede da FCL até o dia 13 de março de 2020. Na leitura do regulamento, as candidatas devem ficar atentas para a documentação necessária para a inscrição, pois algumas mudanças importantes foram feitas. O endereço é cultura.lages.sc.gov.br/ editais

Segundo o superintendente da FCL, Giba Ronconi, o concurso é um dos primeiros passos de tudo o que a prefeitura e Fundação Cultural executam para a Festa do Pinhão. “A representação da Festa do Pinhão, Sapecadas e Recanto do Pinhão começa pela escolha da realeza.

Recentemente, rainhas e princesas de festas populares foram reconhecidas como patrimônios culturais, e temos trabalhado a cada ano para identificar ainda mais nossas ações dentro dessa premissa. Por isso que o concurso conquistou uma atenção e proporções maiores nos últimos anos”, opina.

A previsão para a realização do concurso é a primeira quinzena do mês de abril.

Serviço:

O quê? Regulamento para o concurso de rainha e princesas da 32ª Festa Nacional do Pinhão;

Como? Acesso pelo site da Fundação Cultural de Lages no endereço

cultura.lages.sc.gov.br/ editais;

Prazos de inscrição? De 19 de fevereiro a 13 de março de 2020;

Onde se inscrever? Na Fundação Cultural de Lages, Rua Benjamin Constant, 141, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h;

Mais informações? (49) 3019 7481

Texto: Fabrício Furtado

Foto: Dionata Costa