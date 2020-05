Fox colide em árvore na Serra do Panelão em Urubici

O acidente ocorreu por volta das 09h45 da manhã de segunda-feira (18), na rodovia SC-110, Km 364,550, Serra do Panelão, em Urubici. Um fox branco com placas de Braço do Norte – SC saiu da pista, em seguida colidiu em uma árvore.

A colisão aconteceu em uma curva fechada num trecho de faixa simples. Um homem de 46 anos conduzia o veículo, momento em que teve sua visão prejudicada pela luminosidade do sol e perdeu o controle da direção.

No veículo estavam quatro pessoas, os ocupantes do carro foram levados para o Hospital São José, em Urubici para avaliações médicas.

Fonte: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra