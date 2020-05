Orion Parque Tecnológico abre inscrições para o Programa de Aceleração para Projetos Sociais na Serra Catarinense

Com a crise econômica da COVID-19, a população busca alternativas para manter sua sustentabilidade financeira. Pensando em auxiliar os projetos sociais que também foram fortemente impactados pela pandemia do novo coronavírus, o Orion Parque Tecnológico está com inscrições abertas para o Programa de Aceleração para Projetos Sociais, Curso destinado a ideias e projetos da comunidade que buscam sustentabilidade financeira e possam colaborar para a reestruturação econômica da região. A participação no Programa é gratuita.

A Aceleração de Projetos Sociais é um programa que dá suporte aos projetos sociais da região, instigando-os a pensar fora da sua zona de conforto, buscando sustentabilidade no período pós-COVID-19. O Programa de aceleração acontecerá durante um período de até quatro meses, mas não tem uma data de conclusão definitiva, pois sua metodologia é adaptada conforme as necessidades e dificuldades encontradas ao longo do percurso pelas iniciativas aceleradas.

Os encontros serão realizados uma vez na semana, por meio de webinars dentro da plataforma de vídeos Youtube. Serão seminários online com duração de no máximo duas horas. Além dos conteúdos passados, haverá um momento para discussão e troca de experiências onde os participantes poderão sanar suas dúvidas e levantar questionamentos.

Para estimular o pensamento no futuro dos Projetos, e sua viabilidade, a Aceleração de Projetos Sociais trabalhará temas como Gestão de Projetos,Inovação Social e Negócios de Impacto, além de Estratégia e Marketing, para uso de recursos digitais e mídias sociais. O objetivo é ampliar o campo de visão para a consolidação do projeto, gerenciando-o de maneira assertiva e utilizando recursos atuais para atingir os públicos desejados da melhor forma possível.

Grande parte dos participantes não acredita ser possível monetizar seu projeto, já que são voltados para a área social, mas o Programa de Aceleração estimulará o pensamento para a sustentabilidade financeira, já que priorizamos conteúdos que tratem de temas como os setores jurídicos, de finanças e contábil, ajudando os participantes a aplicar gestão financeira de qualidade, captando recursos para o projeto, melhorando o controle de caixa e a aplicabilidade do recurso obtido.

Os temas serão ministrados por uma cadeia de mentores, com experiência e qualificação nas áreas, figuras de destaque no meio empreendedor e de inovação atuantes em organizações nacionais e internacionais, nas áreas de projetos de impacto, gestão de relacionamento e comportamento, além de desenvolvimento e inovação.

Quem pode participar

Poderão participar projetos sociais e ideias criados para atender às necessidades específicas da comunidade, como projetos de refeição para famílias necessitadas, projetos para incentivo de esportes para crianças e adolescentes, projetos culturais para valorização da história local, projetos para ensino de música e dança, projetos com finalidades socioambientais e demais projetos voltados para a comunidade.

Para participar do Programa de Aceleração de Projetos Sociais não é necessário ter o projeto escrito e já estruturado. Os participantes poderão trazer apenas as suas ideias e os mentores ajudarão, ao longo do percurso, a estruturá-las para um projeto social.

Com a conclusão do período de participação no Programa de Aceleração, os participantes terão mais acesso aos editais divulgados pelo Orion e os projetos estarão mais estruturados para entrar nos editais de incubação do Centro de Inovação, podendo ser transformados em negócios.

Quem tiver interesse em participar do Programa de Aceleração deverá copiar o seguinte link: plid.in/orionaceleracao para a barra de pesquisa do Google, ou acessar o link na bio do perfil do Orion Parque no instagram, onde será encaminhado para o formulário de inscrição, que deve ser preenchido para o fornecimento de informações básicas sobre o projeto/ideia e contatos. Após realizado o cadastro, a equipe do Orion Parque entrará em contato para efetivação da inscrição.

Para mais informações, entre em contato com o Orion Parque pelo contato: (49) 3099-9408

Por Karoline Andrade Kitabayashi