O jovem Ernani Barbosa (Nane Fretes) está com seu caminhão disponível, para auxiliar as pessoas carentes que tiverem prejuízos com o ciclone, que atingiu a cidade de São Joaquim na última terça-feira (30).

A atitude do jovem visa transportar materiais de construção, telhas e móveis para as famílias que tiveram danos em suas residências. Quem precisar de ajuda pode entrar em contato pelo fone 49 99173-2748.