Em dia expressivo de vacinação São Joaquim bate novo recorde e aplica mais de 1.000 doses contra a Covid -19 

São Joaquim teve mais um dia expressivo de vacinação contra a Covid-19, nesta sexta-feira (09), a Secretaria Municipal de Saúde aplicou mais de 1.000 doses de vacina, através de Drive Thru no Parque da Maçã, uma fila de quase 2 km se formou no acesso ao parque. O recorde anterior estabelecido foi em 11 de junho quando foram aplicadas 900 doses e hoje esta marca foi batida.

A vacinação foi aberta para a faixa etária de 38 anos. Durante a força tarefa, 30 profissionais da Saúde e apoio logístico trabalharam incansavelmente para imunizar o maior número de pessoas. O diferencial deste dia foi o transporte para pedestres oferecido gratuitamente a quem não possui carro.

Foi um dia tranquilo de vacinação, a rapidez e eficiência dos profissionais foi fundamental e as filas andavam rapidamente, desta forma a Secretaria Municipal de São Joaquim comemora o sucesso de mais um dia de combate ao Coronavírus.

“Estive acompanhando a vacinação pela manhã, vi o olhar de gratidão das pessoas em receber a dose do imunizante, a vacina é o caminho para vencermos a pandemia e tentar voltar a vida ao normal”, destaca o Prefeito Giovani Nunes.

“Estamos trabalhando incansavelmente, nossa equipe está de parabéns, todos merecem aplausos, hoje tivemos um novo recorde estabelecido, em breve toda nossa população será imunizada, assim que chegam novas doses já elaboramos o cronograma logístico para fazer a aplicação o mais rápido possível”, diz José Teodoro de Sena Amaral, Secretário Municipal de Saúde.

Fotos: Wagner Urbano

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim