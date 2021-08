Irmãs são vacinadas juntas contra a Covid-19 em São Joaquim

As irmãs Susana S. L. Costa 53 e Suzete L. Costa 52, foram juntas no Drive Thru no Parque da Maçã para se imunizar contra a Covid- 19 em São Joaquim. Elas haviam feito a primeira dose de Astrazeneca no dia 11 de junho.

E nesta quinta-feira (26) elas retornaram ao Pavilhão da Maçã para receber a segunda dose do imunizante e completar o ciclo vacinal, elas são as únicas da família de 8 irmãos que residem em São Joaquim, três deles são falecidos.

A união das irmãs vai além de apenas se falarem todos os dias por telefone e se visitarem de vez enquanto, elas também fizeram questão de se vacinarem juntas e fortalecer ainda mais o laço familiar.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Joaquim aplicou 920 doses nesta quinta-feira, mais de 150 pessoas que estavam na fila vão precisar retornar em outra data quando houver antecipação da vacina, assim que cheguem novas remessas será anunciado nas redes sociais da Prefeitura e nas rádios locais.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim