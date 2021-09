Fernando Teixeira Luiz é o novo Presidente do Clube Astréa

Após quase cinco anos a frente da diretoria do Clube Astréa Marciano Bittencourt passou a presidência para Fernando Teixeira Luiz. Em um ato realizado na última sexta-feira (24), na fazenda Caiapiá, Fernando recebeu as chaves do Clube e comandará juntamente com sua esposa Taise Souza Luiz a entidade centenária de 2021 a 2023.

“Em minha gestão pudemos realizar grandes reformas no clube, novos banheiros, fraldário e uma nova área para cozinha e o bar que ficou pronto recentemente, tudo em benefício dos sócios. Agradeço a minha diretoria pelo companheirismo na realização de dos mais de 20 eventos promovidos, desejo sucesso a nova diretoria”, destaca ex-presidente do clube Marciano Bittencourt.

“É um senso de satisfação e responsabilidade assumir a presidência e dar seguimento aos projetos que estão sendo executados pelas últimas diretorias, proporcionando benefícios aos sócios, com a flexibilização das normas sanitárias pelo Governo do Estado, pretendemos realizar em breve nosso tradicional baile do chopp, vamos planejar nosso calendário de eventos para o próximo ano e também se possível incluir outros eventos, para trazer os familiares dos sócios junto”, revela o atual Presidente Fernando Teixeira

Veja os nomes que compõem a nova diretoria:

– Presidente – Fernando Teixeira Luiz

– 1º Vice – Jeferson Luiz Suzin

– 2º Vice – Fernanda de S. Palma Macari

– Secretário – Márcio Souza Nunes

– Vice Secretário – Tarcízio Medeiros Júnior

– Tesoureiro – Lucas Forgerine Zanette

– Vice Tesoureiro – Irani da Rosa

– Orador – Letiere de Sá Souza

– Diretora de Esporte – Josiane Souza Amaral

– Diretor Social – Dalcir da Silva Rodrigues

– Diretor Patrimônio – Carina de Souza Palma

– Diretor Cultural – Rui Alexandre Nunes Pinheiro

Comissão de Sindicância:

– Jeferson Souza Oliveira

– Mirian Carla Schlichting Bittencourt

– Irapuan Rodrigues Medeiros

– Arnaldo Nazareno Borges

– Eraldo Donizete Ribeiro

– Giancarlo Amaral Porto.