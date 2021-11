São Joaquim terá novo local de vacinação contra Covid-19

O local será na antiga ala do Hospital Sagrado Coração de Jesus

A Secretaria Municipal de Saúde, a partir da próxima terça-feira (16), estará aplicando a vacina contra a Covid-19 em novo endereço, na antiga ala do Hospital Sagrado Coração de Jesus em frente ao Corpo de Bombeiros.

A vacina estava sendo aplicada no modo Drive Thru no Parque da Maçã, e devido a reformas no local, acabou ficando inviável manter a logística de vacinação no pavilhão da maçã.

O local onde será feita as vacinas fica na área central e de fácil acesso à população, desta forma no momento não haverá mais Drive Thru, as pessoas entram no local que tem muitas salas disponíveis.

Se houver filas no lado de fora do local de vacina, as pessoas devem seguir a calçada lateral de acesso aos bairros Cohab I e Jardim Bandeira e manter distanciamento social. O atendimento à população inicia às 08h30 e segue até as 16h sem fechar ao meio dia.

“Agradecemos a disponibilidade do hospital em ceder o espaço para o trabalho de imunização, precisamos trabalhar em conjunto a saúde municipal e o hospital para melhor atender nossa população”, destaca o Prefeito, Giovani Nunes.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim