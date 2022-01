João Gabriel Palma Macari é a primeira criança a receber a vacina contra a Covid-19 em São Joaquim

A Secretaria Municipal de Saúde de São Joaquim iniciou na manhã desta segunda-feira (24), a vacinação de crianças de 05 a 11 anos com comorbidades. O garotinho João Gabriel foi convidado para o ato simbólico de abertura da imunização para as crianças.

João Gabriel Palma Macari tem 08 anos é filho de Hernani Macari e Fernanda de Souza Palma Macari, ele é portador de uma doença rara, Osteogênese Imperfeita, também conhecida como doença dos ossos de vidro que é caracterizada em especial pela fragilidade dos ossos que acabam sofrendo fratura de repetição. As fraturas podem ocorrer mesmo sem causa aparente.

O garotinho chegou no local da vacinação acompanhado dos pais e estava ansioso para receber a vacina. “Que beleza, crianças venham se vacinar, é muito bom ficar mais seguro para não pegar o bichinho, aquele covid-19”, disse João Gabriel.

A imunização para as crianças com comorbidades segue hoje até as 15h30 sem fechar ao meio dia, para a vacinação é necessário atestado médico comprovando a comorbidade da criança, cartão do SUS, carteira de vacinação, documentos pessoais e a assinatura pelos pais ou responsáveis do termo de autorização da vacina.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim