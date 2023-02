Unidade de Saúde Central inicia atendimento oftalmológico em São Joaquim

Um marco histórico para a saúde Joaquinense

O município de São Joaquim contava com apenas 30 consultas por mês através do Consorcio Cis Amures, onde a cidade da neve tinha uma fila de espera de mais de 250 pacientes. Com a implantação do consultório oftalmológico na unidade central em São Joaquim, haverá atendimento toda terça-feira, com consulta de 35 pacientes.

O atendimento não se dá de forma espontânea, quem necessitar deve procurar sua unidade de saúde referência para encaminhamento, o paciente pega uma requisição e faz a solicitação no setor do Sisreg.

“Com estas consultas no município queremos zerar essa fila, atender melhor nossos pacientes sem necessitar se deslocar a Lages, além de economia em transporte e tempo cada pessoa é atendida com mais atenção e perto de casa”, destaca o Secretário Municipal de Saúde, José Teodoro de Sena Amaral.

O novo consultório conta com equipamentos essenciais para os atendimentos, Lâmpada de Fenda, Refrator e Auto Refrator, todos de propriedade da unidade central. Os atendimentos serão realizados pelos profissionais da Clínica Branco de Lages.

“Eu estava na fila desde setembro do ano passado, estou feliz pela consulta, ainda mais por ser aqui em São Joaquim e eu não precisar ir a Lages, pois é cansativo, o médico é muito atencioso, o atendimento foi ótimo”, disse Miguelina da Rosa Padilha.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim