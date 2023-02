São Joaquim recebe primeiras doses da vacina bivalente contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de São Joaquim recebeu as primeiras doses da vacina bivalente contra Covid-19 para imunizar pessoas de 70 anos ou mais, de acordo com os registros, a cidade da Neve possui mais de 2 mil pessoas aptas a receber a imunização nesta primeira etapa.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes (duas doses).

A vacinação acontece na Unidade de Saúde Central, na sala de vacinas no período vespertino das 13h às 16h30. É obrigatório a apresentação da carteira de vacinação, RG e cartão do SUS. Assim que São Joaquim receber novas remessas para ampliação do público alvo a Secretária de Saúde irá informar nas redes oficiais do município.

As bivalentes recebem esse nome porque, diferentemente das monovalentes, que só tinham a cepa original do vírus, elas foram atualizadas para proteger também contra a variante ômicron, que predomina atualmente no mundo.

Foto Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim