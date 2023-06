Rotaract Club São Joaquim realiza o projeto Rota de Reciclagem e garante o destino correto para 20 mil garrafas de vinho vazias

São Joaquim é referência na produção de vinhos, mas você já parou para pensar o que é feito com as milhares de garrafas vazias que são geradas diariamente?



Infelizmente São Joaquim não possui uma reciclagem de vidros, então essas garrafas muitas vezes acabam ficando acumuladas nas Vinícolas da cidade, sem uma destinação adequada, ou indo para o lixo comum, causando um volume imenso.



Preocupado com essa questão ambiental, o Rotaract Club São Joaquim idealizou um projeto chamado “Rota de Reciclagem” que tem por objetivo encaminhar para uma reciclagem especializada de vidro as garrafas vazias do município.



A primeira etapa do projeto aconteceu ontem, na Vinícola Monte Agudo, grande parceira do Clube. Foram recolhidas mais de 20mil garrafas, o que corresponde a aproximadamente 12 toneladas de lixo. Imaginem 12 toneladas de lixo acumuladas, indo para aterro ou para o lixo comum da cidade?

Através do Projeto do Rotaract, então, elas foram encaminhadas para a empresa especializada em Reciclagem Colix, de Araranguá, que veio até São Joaquim para realizar a coleta. Os vidros foram armazenados em bags (sacos) próprios para o carregamento no caminhão Munk da empresa.



“Parabenizamos a Vinícola Monte Agudo, que foi tão adepta e prestativa na realização do projeto, inclusive disponibilizando funcionários para ajudar na execução. São pequenas atitudes como essa, que temos certeza que podem melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa sociedade e o futuro do nosso planeta! O Rotaract está sempre em busca de fazer a diferença”. destaca a Presidente do Rotaract, Nivia Schlichiting de Martin.

O clube pretende seguir com o Projeto, e fica a disposição das demais Vinícolas que os procurem para viabilizar o projeto. Cada um fazendo sua parte, podemos com certeza contribuir para uma São Joaquim e um mundo cada vez melhor!