Sem acordo, Globo desiste de Fórmula 1 para 2021; Band agora negocia

A Globo não irá transmitir a Fórmula 1 na próxima temporada. Sem acordo com a Liberty Media, dona da principal categoria do automobilismo no mundo, a emissora desistiu de seguir as negociações e não terá a principal categoria do automobilismo mundial em sua grade após 40 anos.

A desistência da Globo é confirmada pela emissora em comunicado ao blog. “A Globo manteve negociações constantes com a FOM/Liberty Media sobre a renovação dos direitos da Fórmula 1, sempre considerando a nova realidade mundial dos direitos esportivos. Infelizmente não houve acordo. A Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas plataformas para manter o fã do esporte informado sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo”.

Com informações Uol