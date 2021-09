Maxon Oil lança linha Rhino durante rodada dupla da Copa Truck

Curitiba foi palco do lançamento da linha pesada da empresa que tem sua sede no Paraná

Durante a sexta e sétima etapas da Copa Truck, neste final de semana, no Autódromo Internacional de Curitiba, a Maxon Oil, que tem sua sede na região metropolitana de Curitiba, viveu um grande momento na competição. A empresa fornecedora oficial da categoria lançou a linha Rhino, a marca da linha de lubrificantes específicos para veículos pesados da empresa, no evento Rhino Truck Day.

A família RHINO é composta por três principais classificações de acordo com as necessidades de cada veículo. São elas: Rhino Premium, Rhino Ultra e Rhino Performa. Diferentes características atendem os consumidores mais exigentes, sempre com o compromisso de proteção e desempenho conforme os protocolos rigorosos Maxon de qualidade. Rhino é o parceiro de estrada que sai das pistas mais concorridas e segue para as estradas do Brasil.

A ação de lançamento, reuniu seis importantes influenciadores digitais do segmento de caminhões em uma intensa programação. Os influencers José Célio Antonelli Conhalato (Cajau Antonelli), Matheus Nunes Pezente (Matheus OFF7), a dupla Anailê Santos Goulart e Lucius Hauni Ribeiro Ramos (Anailê e Lucius), Everton Leal da Rocha (Rocky Rocha), Ailton Santana dos Reis Filho (Corujinha Vlog) e Daiane Cristina Miranda Cardoso participaram das atividades no autódromo no receptivo VIP da empresa acompanhando todas as emoções das corridas, city tour e jantar com os pilotos e equipe Maxon Oil.

Os pilotos Maxon Racing Sergio Jimenez (Stock Car), Daniel Kelemen (Copa Truck), Edson Reis (Porsche Cup) e Lucas Bornemann (Copa HB20), também estiverem presentes. “Foi um evento extremamente importante para todo o time Maxon Oil. A Copa Truck tem sido uma grande plataforma de desenvolvimento e esse lançamento da nossa linha pesada traz um conceito da nossa marca em qualidade das pistas para as estradas de todo o Brasil. A linha consolida nossa atuação no mercado automotivo dos pesados, que já utilizam muito os nossos produtos”, analisou a Chief Marketing Officer (CMO) da Maxon Oil, Flávia Gulin.

A dupla conquista da pole position rendeu a Beto Monteiro, os dois troféus do final de semana de Pole Position Maxon! A vitória nas duas corridas da sexta etapa da Copa Truck também foram do Pernambucano, no sábado (04). Neste domingo (05), Monteiro abandonou a primeira prova, com as duas vitórias sendo conquistas por André Marques.

O time Maxon Racing nas pistas:

Vitória de Lucas Bornemann na Copa HB20 – No sábado, Bonnerman venceu pela segunda vez na temporada, na categoria Elite!

“Mais uma vitória! Vencemos em Goiânia e agora em casa, em Curitiba! Corri apenas quatro vezes aqui, tenho minha carreira toda na terra, mas eu já assisti muita corrida aqui na pista. Então, vencer aqui e ainda mais especial, com minha família e meu patrocinador podendo comemorar comigo. Tudo isso é maravilhoso”, destacou. “Foi um saldo muito positivo com a pole e a vitória. Hoje largamos com o lastro de sucesso e sabia que seria uma corrida difícil, mas acabei ficando com a quarta posição. Pode participar da ação de lançamento da linha Rhino foi muito gratificante, só aplaudir a Maxon Oil pelo grande evento, que mostra que automobilismo é uma vitrine, que bem trabalhada só traz sucesso para todos!”, destacou.

Vitória de Luis Debes na Sprint Race – Após as duas corridas da quarta etapa da GT Sprint Race, que aconteceram na manhã deste domingo (05) no Autódromo Internacional de Curitiba, Luis Debes conquistou a liderança da classe AM. O piloto da GTSR#37 ficou em quarto na primeira prova e venceu a segunda – a quarta vitória na temporada – e, ambos os resultados deixaram o curitibano com 176 pontos, dez a mais de vantagem em relação ao segundo colocado.

“O final de semana começou com um susto na primeira corrida. A gente tinha tudo para ir para frente, mas a pista estava muito lisa e molhada e este é um ambiente que me sinto um pouco inseguro em acelerar. E tive o susto logo na primeira volta o que me fez terminar na quarta posição. Na segunda corrida, foi bem tensa, mas conseguimos desviar das confusões que aconteceram em pista e deu tudo certo. Essa era a posição que eu queria estar no campeonato, saindo de Curitiba, e tendo duas etapas pela frente. E dá mais ânimo ainda para gente disputar as próximas corridas”, aponta.

Kelemen no top 5 da Super Truck – O piloto Maxon Racing na Copa Truck, Daniel Kelemen encerrou o final de semana das quatro corridas da categoria no pódio. O paulista fez uma excelente corrida de recuperação chegando na quarta posição na categoria Super Truck.

“Saio bastante satisfeito com nossa evolução. Conseguimos fazer uma corrida de recuperação e conquistarmos pontos importantes para o campeonato. Quero parabenizar a Maxon Oil pelo belo evento de lançamento, reunindo grandes influenciadores do meio de caminhões”, finalizou.

A empresa TecLub

A TECLUB é a produtora da marca Maxon Oil, marca paranaense que produz mensalmente mais de 1 milhão de litros de lubrificantes acabados, tendo uma participação importante no mercado nacional. A Maxon Oil vem com força em 2021 buscando se consolidar como uma marca de renome que entrega um produto de qualidade e excelência.

A Maxon Racing

A Maxon Oil reforça sua posição de investidora do automobilismo brasileiro, com o apoio a sete pilotos, nas principais categorias do país – a Stock Car (Sérgio Jimenez), a Copa Truck (Daniel Keleman), a Porsche Cup (Edson Reis), a Copa HB20 (Lucas Bornemann), a Sprint Race (Luis Debes), e o Turismo Nacional (Thiago Tambasco e Fabiano Cardoso), além ser patrocinadora oficial da Copa Truck.

