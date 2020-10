Onça ferida em incêndio no Pantanal é tratada e voltará à natureza

Ela sobreviveu após 37 dias de tratamento, a onça batizada de “Ousado” recebeu alta dos veterinários depois de se recuperar dos ferimentos causados pelo fogo na região do Pantanal.

Segundo reportagem da TV Anhanguera, afiliada à Rede Globo no estado de Goiás, o animal recebeu um tratamento inédito em onças, com ozônio e laser, que ajudaram no processo de recuperação.

“Hoje eles [ICMBio] vieram buscar e dissemos: ‘Agora é com vocês’. Vão viajar na estrada, em uma van muito confortável, com ar condicionado. Ela vai muito bem acomodada na caixa de transportes, grande o suficiente para ela se movimentar”, explicou para a reportagem da TV Anhanguera Silvano Gianni, diretor-executivo do Instituto Nex.

Gianni afirmou que a previsão é que o animal seja levado para uma região próxima à que foi recolhido, no Mato Grosso. Ele deve ser monitorado por uma coleira com GPS para acompanhar seu desenvolvimento, além de garantir sua segurança e conforto em seu habitat natural.

Uma fêmea, também tratada no Instituto Nex, talvez não volte à natureza. Batizada de Amanancy, ela teve queimaduras de terceiro grau e suas garras foram comprometidas. Sem a possibilidade da caça e da escalada, a tendência é que viva em cativeiro.

Com informações Uol