Vestibulandos da Udesc devem se matricular ou se manifestar por vagas entre dias 23 e 26 de outubro

Os candidatos aprovados na primeira chamada no Vestibular de Inverno 2020 – Processo Seletivo Especial da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) terão de realizar a matrícula online para os cursos entre sexta-feira, 23, e a próxima segunda-feira, 26 (até as 12h).

O processo de matrícula na internet (acesse o formulário), que é inédito na história dos vestibulares da Udesc, pode ser conferido em edital específico.



Também entre os dias 23 e 26 (até as 12h), o candidato classificado na lista de espera que deseja continuar inscrito no processo seletivo deverá manifestar interesse para participar das próximas chamadas, por meio do preenchimento de formulário, seguindo as regras do edital.

Com isso, a convocação para as chamadas de vagas remanescentes será feita com base na lista de candidatos aprovados na lista de espera que manifestarem interesse.

Quem não se manifestar nesse prazo perderá o direito de concorrer às vagas remanescentes.

A segunda chamada está prevista para 4 de novembro, com matrícula entre 4 e 6 de novembro, enquanto a terceira chamada será feita em 17 de novembro. Confira o calendário completo das convocações.



Os aprovados deverão iniciar as aulas no segundo semestre letivo de 2020 da Udesc, com início marcado para 3 de novembro. Outras datas importantes podem ser vistas no Calendário Acadêmico 2020. No portal Passei na Udesc, os calouros podem conferir mais orientações e informações sobre a universidade, como auxílios financeiros e intercâmbio.



O listão dos classificados na primeira chamada foi divulgado na quarta-feira passada, 14. Foram 7.897 inscrições para 1.040 vagas em 37 cursos gratuitos de graduação.

A instituição optou por realizar um processo seletivo especial neste Vestibular de Inverno devido à impossibilidade de promover provas presenciais durante a pandemia de Covid-19.



Para participar da seleção da Udesc, o candidato escolheu um dos critérios abaixo:



Nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): apenas para candidatos que prestaram a prova do Enem em 2016, 2017 ou 2018;

Média final do Vestibular da Udesc: apenas para candidatos que prestaram a prova do Vestibular de Inverno 2019 ou do Vestibular de Verão 2020 da Udesc e que não foram reprovados ou eliminados. Todos os candidatos que foram classificados ou aprovados em lista de espera puderam se inscrever, com livre escolha de curso e opção dentro do Programa de Ações Afirmativas;

Média final geral de conclusão do ensino médio: apenas para candidatos que já concluíram o ensino médio.

Mais informações podem ser obtidas na página oficial do vestibular, no portal de calouros Passei na Udesc e com as secretarias acadêmicas dos centros (veja os contatos).



Confira todas as ações desenvolvidas pela Udesc no combate à pandemia do novo coronavírus no site udesc.br/coronavirus.

