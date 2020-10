Udesc Lages oferece vagas para Mestrado e Doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, está com inscrições abertas para o Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular. São oferecidas vagas nos cursos de mestrado e de doutorado.

As inscrições deverão ser feitas, até 31 de outubro, pela internet, obrigatoriamente em dois sites. No site da Udesc, os interessados deverão preencher formulário eletrônico para ingresso no mestrado ou no doutorado e anexar online os documentos requeridos no edital. Os candidatos também deverão realizar inscrição no site da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular.

Serão oferecidas dez vagas para o mestrado e uma para o doutorado. O processo seletivo incluirá provas; análise do histórico escolar e do currículo; e prova de arguição sobre o projeto de pesquisa, exclusiva para aos candidatos do doutorado.

Os cursos são totalmente gratuitos e oferecem treinamento rigoroso em princípios básicos experimentais, que capacitem o estudo de qualquer problema biológico, preparando os estudantes para o desempenho de atividades de pesquisa e de magistério superior na área, respeitando o código de boas práticas científicas.

Por Tatiane Rosa Machado da Silva