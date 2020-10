Formigas, cochonilhas, lagartas e pulgões: como eliminá-los do seu jardim

Acabe de vez com as pragas nas suas plantas

Você sabia que tem como evitar que qualquer praga ataque suas plantas somente usando a adubação correta? Entenda melhor como isso funciona e como acabar com as formigas, cochonilhas, lagartas e pulgões de forma definitiva.

Por que as plantas adoecem

Primeiro de tudo, é importante entender quais são os motivos que levam suas plantas a serem atacadas por essas pragas. Veja quais são os pontos que você deve ter atenção:

Como tratar

Você deve ter atenção aos primeiros sinais de que alguma coisa está errada com sua planta, avaliando semanalmente as condições das folhas e caules. Os primeiros sinais são manchas, folhas retorcidas, botões que não abrem e, claro, os famosos buracos nas folhas. Veja como eliminar essas pragas e deixar seu jardim sempre lindo.

Formigas

Existem formicidas que acabam rapidamente com as cortadeiras, sem fazer mal para o ambiente e nem mesmo para seu pet. São vendidos inclusive em supermercados, aplicados com uma seringa que distribui um gel. Normalmente, em 72 horas o trabalho está feito.

Água : excesso de água pode, sim, matar sua planta, além de facilitar a proliferação de fungos. A falta também é ruim, pois quando está desidratada, a planta fica mais fraca e propícia a sucumbir aos ataques;

: excesso de água pode, sim, matar sua planta, além de facilitar a proliferação de fungos. A falta também é ruim, pois quando está desidratada, a planta fica mais fraca e propícia a sucumbir aos ataques; Adubo: assim como o corpo humano precisa de bons alimentos para ter uma imunidade forte, a planta também precisa de alguns nutrientes específicos. Se faltar molibdênio, as formigas cortadeiras vão aparecer. Já se tiver muito nitrogênio, é pulgão na certa. As cochonilhas aparecem por causa da deficiência de cálcio e as lagartas pela falta de boro.

Você pode também aplicar talco para bebê em volta do vaso, impedindo que elas subam na sua planta.

Cochonilhas e pulgões

Para acabar com essas pragas, basta fazer uma mistura caseira e aplicar semanalmente nas suas plantas, em um horário que não bate sol nela. Para isso, bata 3 folhas de tomateiro com 500 ml de água, um pedaço pequeno de sabão de coco e 1 pimenta pequena. Coe e coloque no borrifador, aplicando semanalmente.

Lagartas

As lagartas podem ser tratadas através do controle biológico, caso o jardim seja muito grande e a infestação grave. Esse controle consiste em colocar ovos de um inseto que mata as lagartas em suas plantas. Isso acaba com o problema. Por outro lado, você terá pequenos insetos voando no jardim. Veja quais são as melhores opções para você e deixe seu jardim lindo novamente!

