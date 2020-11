Festa surpresa em família deixa 22 pessoas com sintomas de COVID-19

A dor da consciência! Uma festa surpresa realizada em Registro, no interior de São Paulo, para comemorar os 70 anos do patriarca da família Moura, terminou com o aniversariante e os convidados doentes.

Após o evento, seis pessoas receberam diagnóstico de COVID-19 e outras 16 apresentaram sintomas da doença. O caso foi relatado no Facebook pela técnica Lucieny Moura, de 41 anos.

Segundo a profissional de saúde, o clã julgou que era seguro fazer a celebração, pois “estariam ali apenas familiares bem próximos, nada mais que 20 pessoas”.

O novo coronavírus, no entanto, também parece ter comparecido ao aniversário. Conforme o relato de Lucieny, três dias após o encontro, ela e todos os demais presentes começaram a passar mal, com quadro de diarreia, vômito, perda de apetite, perda do olfato, fraqueza, além de dores de cabeça e musculares.

O vírus foi detectado em ao menos 6 pessoas – Lucieny, o marido, o irmão, a cunhada, além do pai e da mãe dela. Outros 16 parentes não chegaram a fazer exame ou o fizeram fora do período da síndrome gripal (quando a virose pode ser detectada), mas foram orientados a cumprir isolamento domiciliar de 14 dias.

