FCC divulga lista dos contemplados no Prêmio Elisabete Anderle 2020

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) acaba de publicar a lista final de contemplados no Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura 2020. Para conferir, basta clicar no link abaixo:

:: Resultado final: contemplados Elisabete Anderle 2020

O prazo para assinatura digital dos contratos será de 9 a 13 de novembro. Para isso, os contemplados deverão acessar a plataforma de inscrições (onde encontrarão o contrato preenchido) e realizar o procedimento de assinatura, com o mesmo login e senha utilizados durante o cadastramento do projeto.

A Comissão de Organização e Acompanhamento (COA) destaca que não haverá necessidade de assinatura física. Assim sendo, o contrato não precisa ser impresso.

Após a assinatura do contrato, os contemplados devem abrir uma conta no Banco do Brasil, a ser utilizada exclusivamente para movimentar os recursos do projeto. A conta deve ser aberta, obrigatoriamente, no mesmo CPF ou CNPJ do contrato. As instruções para abertura de conta bancária e a declaração necessária para este fim estarão disponíveis na plataforma de inscrição nos próximos dias.

Dúvidas poderão ser esclarecidas a partir da próxima semana pelo e-mail anderle2020@fcc.sc.gov.br.



Informações: Assessoria d Comunicação Fundação Catarinense de Cultura