Fapesc faz live junto com IFSC e IFC sobre investimento de R$ 600 mil para apoiar grupos de pesquisa

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) vai abrir espaço para que pesquisadores possam acompanhar os detalhes de dois novos editais para fomento da pesquisa em Santa Catarina. As duas chamadas públicas foram lançadas em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e com o Instituto Federal Catarinense (IFC). O valor investido chega a R$ 600 mil.

Professores e pesquisadores poderão acompanhar a live com representantes das instituições na página do Facebook da Fapesc ou no canal do YouTube. A transmissão será feita na próxima terça-feira, 17, às 17h.

Os dois editais fazem parte do Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação aos Grupos de Pesquisa tanto do IFSC quanto do IFC. Inicialmente, cada instituto lançou um edital próprio para pré-seleção dos projetos. Depois, os aprovados na primeira fase deverão submeter as propostas na plataforma da Fapesc.

Segundo o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, a parceria entre a fundação e os institutos é essencial para incentivar o trabalho dos pesquisadores e ampliar a cobertura dos editais. “Nosso objetivo, com esse programa, é incentivar o desenvolvimento de pesquisa e da busca por soluções para os problemas da sociedade catarinense”, explica.

O pró-reitor do IFSC, Ailton Durigon, defende que essa chamada cumpre os objetivos dos institutos federais de incentivo à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento regional. “A partir da solução de problemas reais, trabalho em grupos de pesquisa e a capilaridade do instituto, este edital permite ações nas diferentes regiões do Estado de Santa Catarina onde nossos campus estão inseridos”, completa o pró-reitor.

Já a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFC, Fátima Peres Zago de Oliveira, admite que essa é uma cooperação histórica. “A celebração de novo acordo entre o IFC e a FAPESC é relevante para as duas instituições, por permitir dar continuidade e ampliar parcerias que fortalecem a pesquisa no Estado de Santa Catarina, assim como fortalece a pesquisa institucional interna do IFC”, comenta.

Apesar de ser direcionada aos professores do IFSC e do IFC, a live é aberta ao público. Quem quiser, pode comentar ou mesmo fazer perguntas, que serão respondidas ao vivo.

Para acessar as informações desses editais e de outras chamadas públicas abertas, acesse www.fapesc.sc.gov.br.

Outras chamadas

A Fapesc lançou diferentes editais para apoiar grupos de estudos nas universidades catarinenses. Já foram fechadas parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e com a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). As lives sobre essas chamadas estão disponíveis nas redes sociais da fundação.

Também está em elaboração o edital que vai contemplar o sistema Acafe. A fundação avalia ainda uma parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS).

Até agora, nos quatro editais já lançados, a Fapesc investiu quase R$ 2 milhões para apoiar os grupos de pesquisa. A ação poderá impactar nas atuais pesquisas, como também em estudos futuros já que os recursos poderão ser usados para compra de equipamentos, melhoria na infraestrutura dos laboratórios e cobertura de custos.

Acompanhe mais informações sobre os investimentos em pesquisa realizados pela Fapesc no Instagram ou no Facebook.

Gisele Krama

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc