Atenção: Jovens que completam 18 anos, alistem-se até 30 de junho

O alistamento militar é obrigatório para homens e deve ser feito no ano em que se completa 18 anos. Caso o alistamento não seja feito não será possível tirar carteira de trabalho e passaporte, prestar exames para estabelecimentos de ensino ou ingressar em serviço público ou privado. Quem perdeu o prazo para o procedimento no último ano, pode regularizar sua situação alistando-se presencialmente na Junta de Serviço Militar.

O alistamento pode ser realizado através do site https://www.alistamento.eb.mil.br/ ou presencial na Junta de Serviço Militar do município, localizada na Prefeitura, com sua certidão de nascimento original, identidade, CPF e comprovante de residência.

Lembrando aos jovens que realizarem o alistamento on-line, precisam comparecer na Junta de Serviço Militar com seus documentos para conferência e assinatura no livro de alistamento e demais informações referente ao Processo de Seleção para servir o Exército, que ocorrerá no município de São Joaquim.

Jovem, exerça seu papel de cidadão e se regularize com o serviço militar!

Fonte: comunicação da Prefeitura Municipal de São Joaquim