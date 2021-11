OMS se reúne para discutir nova variante da covid localizada na África

A Organização Mundial da Saúde se reúne nesta 6ª feira (26.nov) para discutir se declara a nova cepa da covid-19 localizada na África como “variante de preocupação” ou “variante de interesse”. Cientistas anunciaram que a nova variante tem muitas mutações e pode ser mais transmissível. O mercado financeiro amanheceu o dia em baixa por causa desta informação. Pela manhã, ações de companhias aéreas e petróleo sofreram baixa superior a 4%.

A nova variante está sendo chamada de B.1.1.529, mas deve ganhar um codinome grego.

– Cientistas sul-africanos detectaram mais de 30 mutações na proteína spike, a parte do vírus que ajuda a criar um ponto de entrada para o coronavírus infectar células humanas.Em comparação, a variante Beta e Delta têm, respectivamente, três e duas mutações. Esta última se originou na Índia e causou a segunda onda devastadora no ano passado.

– Até agora, foram confirmados 77 casos na Província de Gauteng, na África do Sul; quatro casos em Botsuana; e um em Hong Kong de morador que fez uma viagem à África do Sul.

As mutações na proteína spike podem afetar a capacidade do vírus de infectar células e se espalhar, mas também dificultar o ataque das células do sistema imunológico sobre o patógeno

Qualquer nova variante que seja capaz de escapar das vacinas ou se espalhar mais rápido do que a agora dominante variante Delta pode representar uma ameaça significativa quando o mundo sair da pandemia.

Com informações SBT News