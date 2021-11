Farmacêutica prevê que nova vacina para Ômicron pode ficar pronta no início de 2022

Paul Burton, diretor médico da farmacêutica Moderna, disse suspeitar que a nova variante da covid-19, a Ômicron, pode não ser coberta pelas vacinas atuais e que, se for o caso, uma injeção reformulada poderá estar disponível no início do próximo ano.

“Devemos saber sobre a capacidade da vacina atual de fornecer proteção nas próximas semanas”, disse Burton no “Andrew Marr Show” da BBC. Ele ressaltou ainda que, se for necessário produzir uma vacina totalmente nova, ela estaria disponível provavelmente no início de 2022. “O que é notável sobre as vacinas de mRNA, a plataforma Moderna, é que podemos nos mexer muito rápido”, informou.

De acordo com a Bloomberg, a empresa de biotecnologia mobilizou “centenas” de funcionários, na manhã de quinta-feira (25), dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, após a divulgação da variante Ômicron.

O surgimento da cepa Ômicron fez com que os países se apressassem em restringir as viagens do sul da África, incluindo o Brasil, por medo de uma nova onda de covid-19.

