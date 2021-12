Pelo menos 15 capitais não terão Réveillon este ano; veja quais são

Ao menos 15 capitais brasileiras decidiram não fazer festa de Réveillon neste ano devido à pandemia de Covid-19. O levantamento feito pela CNN confirmou que Campo Grande, Fortaleza, Macapá, Belo Horizonte, Salvador, São Luís, João Pessoa, Palmas, Curitiba, Teresina, Recife, Aracaju, Brasília, Belém e Goiânia optaram pela não realização de eventos para celebrar a virada de 2021 para 2022.

A prefeitura de Curitiba, capital do Paraná, afirmou à CNN que não terá festa de Réveillon este ano, porém, enfatizou que a cidade já não tinha a tradição de celebrar a data com grandes eventos

A capital catarinense, Florianópolis, realizará apenas a queima de fogos, sem evento na avenida Beira-Mar, para evitar aglomerações. Campo Grande e Teresina informaram que também cancelaram o Carnaval 2022.

Já Aracaju, Porto Velho, Belém, Cuiabá, Vitória, Rio Branco e Vitória informaram que ainda não está definido se haverá ou não festa de Réveillon.

A prefeitura de Rio Branco e a administração de Brasília (DF) não confirmaram a informação sobre o Ano Novo até o fechamento desta reportagem.

“Tomamos essa iniciativa por absoluta prudência, responsabilidade e respeito, de forma prioritária, à vida dos nossos irmãos cearenses. Não descansarei enquanto não vacinarmos toda a população cearense”, disse o governador do Ceará, Camilo Santana, durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Temos enfrentado a pandemia com determinação. Com isso, diante do surgimento da nova variante do coronavírus, tomei a decisão de não realizarmos o Réveillon em São Luís. O momento nos pede prudência e responsabilidade. A nossa principal missão é cuidar das pessoas”, disse o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, por meio das redes sociais.

Fonte CNN