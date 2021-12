Carlos Moisés participa neste sábado da reinauguração do Mercado Público de Lages

O governador Carlos Moisés estará em Lages neste sábado, 4, onde participa da reinauguração do Mercado Público do município. O prédio histórico passou por uma revitalização completa. O investimento total repassado pelo Governo do Estado foi de R$ 8 milhões, destes R$ 6,3 milhões foram aplicados na reforma e o restante na compra de equipamentos. A obra foi executada pela prefeitura de Lages, por meio de empresa contratada.

Depois de 12 anos, o local volta a ser um espaço dedicado à comercialização de diversos produtos, ao lazer da comunidade e de turistas e à preservação das tradições da região serrana. O local tem espaço para até 40 boxes e além da praça de alimentação, o mercado terá espaços para rememorar a história da estrutura e para apresentações culturais.

O ato de reinauguração do Mercado Público de Lages, com a presença do governador, está previsto para as 10h. No local, o chefe do Executivo estadual atenderá à imprensa antes do evento.

Serviço

O quê:Governador participa da reinauguração do Mercado Público de Lages

Quando: sábado, 4 de dezembro, a partir das 10h

Onde:Mercado Público de Lages – Rua Hercílio Luz – Centro – Lages

Antes do ato, haverá atendimento à imprensa

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina