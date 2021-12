Fóruns dos estados da Região Sul discutem desafios das pesquisas sobre impactos dos agrotóxicos e transgênicos no MPSC

No Dia Mundial de Combate ao Uso de Agrotóxicos, 3 de dezembro, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que investigam os impactos ambientais, econômicos, legais e sociais desses insumos debaterão as dificuldades impostas por governos e indústrias aos estudos nessa área. O Seminário Sul Brasileiro Sobre Pesquisas Realizadas no Âmbito dos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos ocorrerá na sede do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), em Florianópolis, e será transmitido ao vivo e com acesso livre, mediante inscrição gratuita feita previamente, pelo canal do FCCIAT no YouTube.

Representantes dos fóruns estaduais que combatem os impactos do uso de agrotóxicos na região Sul e pesquisadores que investigam os efeitos do uso abusivo e indiscriminado desses insumos na agropecuária discutirão os desafios e as dificuldades enfrentadas por organizações e pessoas que se dedicam a estudar os efeitos socioeconômicos e ambientais dessa prática no dia 3 de dezembro, sexta-feira, na sede do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Sexta-feira (3/12) é o Dia Mundial de Combate ao Uso de Agrotóxicos e a data foi escolhida pelos organizadores do evento para levar ao público os resultados das pesquisas que apontam os efeitos nocivos do uso indiscriminado de substâncias e ingredientes nos insumos agrícolas desenvolvidos para o combate de pragas e aumento da produtividade, mas que prejudicam o meio ambiente e ameaçam a saúde de pessoas e animais.

O Seminário Sul Brasileiro Sobre Pesquisas Realizadas no Âmbito dos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos é organizado pelo Fórum Catarinense de Combate aos Impactos do Uso de Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT) em parceria com os fóruns do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Além de apresentar os resultados das pesquisas mais recentes, os palestrantes – com nomes que são considerados entre os principais estudiosos do tema no mundo – também discutirão os obstáculos enfrentados por organizações e pessoas que se dedicam à investigação científica do problema.

O evento será realizado de forma híbrida, com acesso presencial de público dentro dos protocolos sanitários de combate à pandemia de covid-19 e também com a transmissão ao vivo pelo canal do FCCIAT no YouTube . Os debates são abertos ao público e a inscrição, gratuita, deve ser feita com antecedência pelo link.

Veja a programação do Seminário Sul Brasileiro Sobre Pesquisas Realizadas no Âmbito dos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos:

Sexta-feira (3/12)

9:00 – 9:20 – Abertura e Mediação do evento científico de Santa Catarina – Marcos José de Abreu (Marquito), Coordenador Adjunto do FCCIAT Vereador PSOL Florianópolis, Engenheiro Agrônomo e Mestre em Agroecossistemas e Cristina Sant’Anna, bióloga e doutoranda em Ciências Médicas UFSC

09:20 – 9:40 – Levantamento de evidências científicas feito pelo Ministério da Saúde sobre a toxicidade crônica dos agrotóxicos – Prof. Dr. Pablo Moritz, CIATox UFSC

09:40 – 10:00 – Algumas implicações do agronegócio no Brasil – Sonia Corina Hess, Pós doutora em química, professora aposentada da UFSC

10:00 – 10:20 – Efeitos fisiológicos de agrotóxicos em organismos aquáticos – Eduardo Alves Almeida, FURB

10:20 – 10:40 – Pesquisas feitas pelo Observatório de Estudos em Alimentação Saudável e Sustentável (ObASS) da UFSC – Suellen Secchi Martinelli, Professora do curso de Nutrição da UFSC

10:40 – 11:00 – Subcidadania brasileira e o duplo padrão no comércio de agrotóxicos – Dra Isabele Bruna Barbieri, Pesquisadora do observatório de Justiça Ecológica da UFSC.

11:00 – 11:20 – Pesquisas com agrotóxicos no contexto do LABTOX: resultados e perspectivas futuras – Dr Rodrigo Costa Puerari, Pesquisador do Laboratório de Toxicologia Ambiental da UFSC

11:20 – 11:40 – Impactos da aprovação da liberação do trigo Transgênico no Brasil – Dra Sarah Agapito, Pesquisadora Sênior do GenØk Centro Biossegurança da Noruega

11:40 – 12:00 – Inseticidas para animais são agrotóxicos? – Dra Patrizia Ana Bricarello, Núcleo de Agroecologia do Centro de Ciências Agrarias da UFSC

12:00 – 12:20 – Encerramento evento SC – Marcos José de Abreu (Marquito), Coordenador Adjunto do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT), Vereador PSOL Florianópolis, Engenheiro Agrônomo e Mestre em Agroecossistemas

12:20 – 13:30 – Intervalo para almoço

13:30 – 13:40 – Abertura Seminário da Região Sul – Marcos José de Abreu (Marquito), Coordenador Adjunto do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT), Vereador PSOL Florianópolis, Engenheiro Agrônomo e Mestre em Agroecossistemas

13:40 – 13:50 – Saudação do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (FCCIAT) – Dr Eduardo Paladino, Promotor de Justiça do MPSC e Coordenador do FCCIAT

13:50 – 14:00 – Saudação Fórum NacionalDr Pedro Serafim – Procurador do Trabalho MPT e Coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos

14:00 – 14:20 – Fala de Abertura – Dra Larissa Bombardi, Pesquisadora

14:00 – 14:30 – Apresentação da situação sobre pesquisa científica e produção acadêmica representando o Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos FCCIAT – Dr Rubens Onofre Nodari, Professor da Pós graduação em Recursos Genéticos Vegetais da UFSC

14:30 – 15:00 – Apresentação da situação sobre pesquisa cientifica e produção acadêmica representando o Fórum Gaúcho de Combate aos Agrotóxicos FGCA

15:00 – 15:30 – Apresentação da situação sobre pesquisa cientifica e produção acadêmica representando o Fórum Paranaense de Combate aos Agrotóxicos FPCA – Nanci Ferreira Pinto

15:30 – 16:00 – Debate

16:00 – 16:30 – Dossiê contra o Pacote de Veneno e em Defesa da Vida – Leonardo Melgarejo, representando a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Associação Brasileira de Agroecologia

16:30 – 17:00 – Relatório O Agro não é tech, o agro não é pop e muito menos tudo – Yamila Goldfarb e Marco Antônio Mitidiero Junior

17:00 – 17:30 – Debate

17:30 – 18:00 – Encerramento

