Rondônia volta a registrar fila de espera por leitos para tratamento da Covid-19

Rondônia voltou a registrar filas de espera por leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 no último domingo, 5. O Estado estava com a fila zerada desde abril de 2021, há quase oito meses. Segundo o boletim divulgado pelo governo de Rondônia, sete pessoas estão aguardando por leitos. Entre os pacientes em espera, dois estão em estado grave e positivados para doença e dois estão em estado grave, mas que ainda não tiveram a confirmação do diagnóstico. Os quatro estão aguardando a liberação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O boletim ainda indica que outros três pacientes com estado “moderado” esperam por leitos clínicos, sendo dois deles casos suspeitos e um com resultado positivo para Covid-19. No total, o Estado tem 148 pacientes internados: 99 na rede pública estadual, 45 na rede municipal, três na privada e um na rede filantrópica. Rondônia contabiliza 279.120 casos e 6.652 óbitos pela doença. Até o momento, 1.217.707 rondonianos receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 957.260 completaram o esquema vacinal.

Fonte: Jovem Pan