Criança de três anos é picada por cobra Jararaca em Campo Belo do Sul

Uma criança de apenas três anos foi vítima de uma picada de uma cobra da espécie Jararaca, no início da noite do último sábado (2), no interior de Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense.



Segundo informações preliminares, a criança estava brincando em um quarto quando foi picada pelo animal peçonhento. A família ao perceber o ocorrido, a conduziu ao hospital local, sendo em seguida, transferida em uma ambulância do Samu para o Hospital Infantil Seara do Bem, em Lages, a cerca de 60 quilômetros de Campo Belo do Sul.

O estado de saúde da criança não foi divulgado.