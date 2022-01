Governador de SC faz reunião de emergência para tratar do novo cenário da pandemia

O governo de Santa Catarina fará uma reunião de emergência nesta quarta-feira (5) para tratar do novo cenário da pandemia com o aumento de casos confirmados de Covid-19 e a alta procura às unidades de saúde de pessoas com quadros respiratórios. O encontro irá ocorrer nesta manhã entre o governador Carlos Moisés da Silva e o secretário da Saúde, André Motta Ribeiro.

A tendência é que o estado não promova grandes mudanças no enfrentamento à pandemia. Em princípio, o governo deve reforçar os alertas e seguir monitorando a evolução do quadro. Apesar da avalanche de atendimentos ambulatoriais, o que de certa forma já era previsível com as aglomerações do réveillon, qualquer ação mais drástica por parte do executivo vai depender do agravamento da situação.

Com o último decreto estadual, publicado no dia 22 de dezembro pelo Governo do Estado, o chamado “Evento Seguro” deixou de ser uma obrigatoriedade para as atividades com mais de 500 pessoas e passou a ser uma “recomendação”. Os municípios têm, agora, autonomia para criar suas próprias regras.

Fonte: NSC