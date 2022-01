Vigilância Sanitária confirma que água de balneário no RS está contaminada

A Vigilância Sanitária de Silveira Martins, na Região Central do estado, confirmou que a água de um balneário da cidade está contaminada. Foi constatada a presença de coliformes fecais na água do Balneário Baggio, que fica no interior do município.

Há 12 dias, pelo menos 60 pessoas passaram mal e precisaram de atendimento médico depois de passar um final de semana no local. A maioria delas, cerca de 50, eram crianças. Entre os sintomas, estão vômito e diarreia. Nenhuma precisou de internação hospitalar.

O secretário de saúde de Silveira Martins, Luís Skimovsky, aponta que a causa provável da contaminação seja o gado que invade a água que abastece o balneário. Para resolver a situação, os proprietários do espaço deverão contratar um engenheiro químico para clorar a água do rio. O local só poderá ser reaberto após o processo.

A direção do balneário informou que parte da água é corrente, originária de um arroio, e que as piscinas naturais estavam interditadas devido à estiagem.

Segundo a direção, todo o ambiente é considerado limpo e possui alvará de licença para funcionamento e desconhece a origem da contaminação.

