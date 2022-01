1º Batalhão Ferroviário inicia seleção complementar de recrutas

Teve início no 1º Batalhão Ferroviário a Seleção Complementar dos jovens que se alistaram para prestação do Serviço Militar Obrigatório, no Exército Brasileiro. Até o dia 28 de fevereiro, 822 jovens da Serra Catarinense, residentes em cidades como: Lages, Otacílio Costa, São Joaquim, Correia Pinto, Urupema e Bocaina, deverão se apresentar para tomar conhecimento da designação e realização da Seleção Complementar. Essa é a última fase do Alistamento Militar dos jovens que iniciaram o processo em 2021.

Durante essa etapa, serão realizados exames médico-odontológicos e entrevistas socioculturais, visando melhor seleção dos Recursos Humanos, dentro das necessidades da Organização Militar. Serão analisados o vigor físico, a capacidade analítica, nível de informação e formação cultural de cada conscrito. Além disso, também serão considerados, aspectos culturais, psicológicos e morais. A incorporação de cerca de 300 conscritos da turma de 2022 está prevista para o dia 01 de março, quando terá início a Instrução individual Básica, prevista com a duração de três meses. Nessa fase, o recruta inicia a formação de soldado e aprende tudo sobre a vida no quartel, onde deve permanecer executando atividades de qualificação por 12 meses.

O brasileiro que não se apresentar, será considerado refratário. Quem estiver em débito com o Serviço Militar não poderá:

obter passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada; assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios; prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino;

obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;

inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação; e receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios.

Mais informações podem ser adquiriras na Junta Militar ou pelo site: alistamento.eb.mil.br