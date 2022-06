Semana do Meio Ambiente: secretarias promovem carona solidária e ações sustentáveis

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) e a Secretaria Executiva do Meio Ambiente (Sema) lançam nesta terça-feira, 31, duas iniciativas sustentáveis em alusão à Semana do Meio Ambiente. Carona Solidária tem o objetivo de incentivar a redução de carros no trânsito e, consequentemente. Já o projeto Meu Compromisso Ambiental promove um desafio para que cada pessoa adote uma iniciativa relacionada aos 5Rs: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar.

Meu Compromisso Ambiental

A iniciativa propõe que servidores e colaboradores da SDE e Sema se engajem em um desafio pessoal de alterar pequenos comportamentos em prol do meio ambiente. “Adotar comportamentos sustentáveis começa na nossa casa e essa ação pretende mostrar como é possível criar hábitos que podem ser benéficos para a população e a natureza”, enfatiza o secretário interino da SDE, Jairo Sartoretto.

As ações sustentáveis são separadas em aspectos sociais, econômicos e ambientais para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo que permite soluções ecológicas de desenvolvimento. Entre as iniciativas estão reduzir o consumo de água; economizar energia; reduzir o uso de sacolas plásticas; separar o lixo reciclável; participar de projetos sociais; incentivar iniciativas para melhorar educação e saúde; e a distribuição equilibrada de bens e serviços.

As pessoas são incentivadas a compartilhar sua experiência por meio de um vídeo curto, contando sobre a mudança e estimulando outros a adotarem medidas relacionadas ao bem-estar do meio ambiente e da sociedade. Os vídeos serão compartilhados nas redes sociais das secretarias.

Carona Solidária

O grupo do Whatsapp Carona Solidária já está em funcionamento e reúne quem procura e quem oferece carona, de acordo com a localização. “Com objetivo de reduzir os problemas relacionados ao alto número de veículos nas ruas, lançamos essa iniciativa, que contribui para a redução de poluentes, a emissão de CO2, além de contribuir para a mobilidade na Capital e também ser mais econômico para servidores e colaboradores das secretarias”, destaca o secretário Executivo do Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira.

A meta é estender a ideia para outros setores do Governo – cada secretaria e instituição do Estado será incentivada a criar a própria Carona Solidária.

Semana do Meio Ambiente começa com exposição de artesanato e oficina de latonagem

Os lançamentos dessas iniciativas fazem parte da programação especial alusiva à Semana do Meio Ambiente, que é promovida pela SDE/Sema em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente (IMA). Nesta terça-feira, 31, o Centro Administrativo do Governo recebe a exposição de artesanato catarinense, a oficina de latinhas com a presença do artista Luís Viderbost e jogos educativos sobre temas ambientais. Além disso, está acontecendo no Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia, atividades internas com possibilidades de atendimentos de grupos escolares e uma ação do Programa Penso, Logo Destino, em Dionísio Cerqueira, para recolhimento de pneus. É uma ação do IMA que acontece até 1° de junho.

“Acho muito importante estas iniciativas pois o cuidado com o meio ambiente envolve muitas atitudes e principalmente depende de todos nós. A reciclagem tem um papel fundamental na economia circular, o que iria ser descartado pode se transformar num lindo produto artesanal e além de fazer um bem ao meio ambiente incentiva a economia e o desenvolvimento”, avalia a Secretária do Conselho Estadual do Artesanato e da Economia Solidária, Fabiana Lopes Ribeiro

Participe da Semana do Meio Ambiente e confira abaixo a programação completa:

Por Mônica Foltran

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE