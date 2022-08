Litro da gasolina tem nova redução de preço

A Petrobras manteve o valor do diesel, após ter cortado o valor do combustível às distribuidoras na semana passada

A Petrobras anunciou uma nova redução do preço da gasolina, válida a partir da próxima terça-feira (16). O preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro, ou de 4,85%.

A companhia manteve o valor do diesel, após ter cortado o valor do combustível às distribuidoras na semana passada, na segunda redução em agosto.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,70, em média, para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba, ou uma baixa de 4,81%.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, afirmou a Petrobras em nota.

A atual gestão do presidente da Petrobras, Caio Mario Paes de Andrade, tem convivido com uma redução nos preços do petróleo e derivado no mercado internacional. Desde que assumiu a presidência da empresa, em 28 de junho, o preço do barril tipo Brent recuou cerca de 20%.

Segundo relatórios da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), desde de 26 de julho gasolina vendida no Brasil estava mais cara em relação ao exterior, com diferenças variando de 7 a 43 centavos por litro.

