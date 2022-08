Menina de 2 anos dá dentada e mata cobra que a atacou; O instinto de sobrevivência falou mais alto

Uma menina de apenas 2 anos deixou os familiares chocados após matar uma cobra com os próprios dentes, enquanto era atacada pelo réptil. Segundo a agência turca Ilkha, a menina estava brincando sozinha no quintal de casa, na quarta-feira, em Bingol, na Turquia, quando viu a cobra e começou a brincar com ela. Em seguida, a criança levou uma mordida do réptil.

A garotinha gritou de dor e susto e teve uma reação inesperada: reagiu de volta e abocanhou o animal – que acabou morto.

Ao perceberem que havia algo de errado com a criança, foram os vizinhos que correram para o local para salvá-la. Eles relataram o susto ao encontrar a menina segurando uma cobra de 50 cm, enquanto outra parte do corpo do animal ainda estava entre os dentes dela.

“Alá a protegeu. Nossos vizinhos me disseram que a cobra estava na mão da minha filha. Ela estava brincando com o animal e ele a mordeu. Depois, ela mordeu a cobra de volta como uma reação”, disse o pai, Mehmet Ercan, à agência Ilkha. Ele estava no trabalho no momento do incidente.

Apesar do ato corajoso, a criança foi ferida no lábio inferior com o primeiro ataque da cobra – que não teve a espécie identificada. Um dos vizinhos identificou a lesão e prestou os primeiros socorros no local até a chegada da ambulância.

A menina foi levada às pressas ao Hospital Infantil de Bingol, onde permaneceu em observação por 24 horas. Ela passa bem e já se recupera em casa.

Com informações: Uol