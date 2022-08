Santa Catarina e mais 10 unidades da federação recebem novas ambulâncias do Samu

Santa Catarina e mais 10 unidades da federação recebem um lote de 82 ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) pelo Ministério da Saúde.

Os veículos vão substituir as ambulâncias com mais de cinco anos de uso. Nessa etapa, foram contemplados os estados de Alagoas, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina, Amazonas, Piauí, Paraíba, Sergipe, São Paulo e o Distrito Federal.

O lote abrange 82 ambulâncias, que serão utilizadas para fortalecer o atendimento de urgência e emergência para a população. O investimento federal é de R$ 22,6 milhões. O Ministério da Saúde não informou o quantitativo entre os Estados e o Distrito Federal.

O Samu está presente em mais de 3,8 mil municípios do país e atende uma população de cerca de 180 milhões de brasileiros, abrangendo cerca de 85% do território nacional. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde.

Com informações: Sulinfoco